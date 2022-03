Ynet a dévoilé hier (mardi), que le général américain Mackenzy, en charge du commandement central et des relations avec Israël, a décidé d’avancer sa visite qui était prévue pour dans quelques semaines.

Le but de ce voyage est de discuter avec le premier ministre Bennett et le chef d’Etat-major Kohavi, de la coordination militaire pour tout ce qui concerne les actions d’Israël dans la région du commandement central, à savoir l’Iran, le Liban et la Syrie.

Cette rencontre intervient alors que les entrainements communs des armées américaine et israélienne se font de plus en plus fréquents. Pas plus tard que la semaine dernière, elles ont effectué des exercices relatifs à la réponse à donner face à l’intrusion de drones, suite aux différents événements de ce genre survenus en Israël mais aussi dans une base américaine en Irak.

Le général Mackenzy a exprimé son inquiétude face à l’augmentation de la capacité de l’Iran en matière de drones. D’après lui, les Iraniens auraient commencé à fabriquer en masse des drones pour contrer les difficultés qu’ils rencontrent dans le transfert d’armes et de missiles à leurs alliés au Moyen-Orient. Mackenzy a insisté sur les problématiques qui existent pour identifier et arrêter ce genre d’engins.