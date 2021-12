Pour ceux qui ont encore un doute sur le rôle que joue le parti islamique Ra’am dans la coalition gouvernementale, voici une citation récente d’Ibrahim Hedjazi, personnage influent du parti :

« Je ne connais pas Ayelet Shaked. Je sais juste que le gouvernement repose sur 61 sièges. Sans Ra’am peuvent-ils faire quoi que ce soit ? Non ! Ils ne peuvent rien faire. Je le redis : nous avons de la force, une position de force. Et la signification de cette position de force est qu’en fin de compte, je peux mettre fin à l’actuelle coalition. Des séances de la commission de l’Intérieur ont été annulées. Alors, chez qui se trouve la force ? Chez nous ! C’est nous qui les avons fait annuler ! Ne nous montrez pas vos muscles car nos muscles sont encore plus forts ! Ce gouvernement n’aurait jamais vu le jour sans les voix de Ra’am et s’ils ne donnent pas à Ra’am ce qu’il a demandé, j’ai les moyens de faire agir auprès certains d’entre eux (des députés de Ra’am). Ayelet Shaked a tenté de vider de sa substance la loi (de l’électricité). Nous ne laisserons pas faire cela, ni par elle, ni par personne d’autre. Notre objectif est de raccorder à l’électricité toutes les maisons par le biais de cette loi. Nous demandons une autorité qui est au-dessus de Shaked pour le faire et si cela ne se fait pas… »

Plus tard, parlant du Mont du Temple, Ibrahim Hedjazi déclare : « Tout le Mont du Temple, les murailles qui l’entourent appartiennent à l’Islam, ainsi que le Mur occidental ».

Vidéo :

Ces propos sur l’influence de ce parti au sein de la coalition vont dans le même sens de ce qu’a qu’a révélé le journaliste Shimon Riklin : le 22 décembre s’est tenue une réunion entre des représentants de Ra’am et le secrétaire du gouvernement Shalom Shlomo. Ra’am a exigé de recevoir – gratuitement – des milliers de biens fonciers abandonnés à Beer Sheva, Akko et Ramleh et qui sont recensés à l’Office du Développement qui dépend de l’Office national des Domaines. Shalom Shlomo a accepté et appelé le directeur de l’Office du Développement et lui a demandé d’accéder à la demande de Ra’am « sans quoi le gouvernement tombera »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90