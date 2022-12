Encore une décision qui va faire grincer des dents le BDS.

Le ministère du Tourisme a annoncé avoir autorisé une subvention de 23 millions de shekels pour douze productions étrangères cinématrophiques qui tourneront en Israël.

Parmi ces productions qui ont été approuvées se trouvent des sociétés de premier plan telles que : Mediawan, Fremantle Media, Warner Bros. (WB), Emjag Productions, Viacom Showtime et d’autres sociétés de production du Canada, des États-Unis, du Brésil, de France, d’Allemagne, d’Italie et autres pays.

En 2023, l’autorité d’investissement du ministère du Tourisme a annoncé son intention de poursuivre le programme d’encouragement des productions étrangères en Israël. Les ministères partenaires du projet estiment que cette étape importante contribuera à donner une image positive d’Israël dans le monde entier et à en faire un centre de production de films et de séries étrangers, grâce aux ressources naturelles et aux sites historiques uniques du pays. Cette décision créera également des emplois pour de nombreux Israéliens qui travailleront dans les différentes productions.

Israël présente plusieurs avantages pour ces sociétés de production. Il possède de bonnes infrastructures mais aussi des professionnels qualifiés diplômés des plus grandes écoles internationales de cinéma. Par ailleurs, la venue de ces productions étrangères pourra servir de levier pour le développement de la culture israélienne, du tourisme entrant et constituer une opportunité financière, surtout au lendemain de la crise sanitaire qui a eu de graves conséquences dans les domaines touristiques et artistiques.

Alon Ushpiz, le directeur du ministère des Affaires étrangères, s’est félicité de cette décision: » Grâce à cette décision qui encourage les productions cinématographiques étrangères, Israël a rejoint un club prestigieux de pays qui offrent des subventions aux productions internationales pour les encourager à tourner dans leur pays. Ces dernières années, Israël est devenu une superpuissance sur le plan télévisuel et cinématographique et l’histoire israélienne suscite un intérêt et une curiosité dans le monde entier. En plus de promouvoir les accords de coopération dans le domaine du cinéma, le ministère des Affaires étrangères s’emploie à renforcer les relations bilatérales et diplomatiques par le biais de la culture et cette nouvelle décision renforcera à la fois l’économie israélienne, encouragera le tourisme, et présentera le beau visage d’Israël que nous connaissons tous.”