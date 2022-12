Le Likoud et la Tsionout Hadatit ont définitivement conclu l’accord qui définit les portefeuilles ministériels qui sont attribués au parti de Betsalel Smotrich. Ce dernier sera ministre des Finances par rotation (jusqu’en 2025), Orit Struck est nommée ministre des Missions Nationales et le ministère de l’Alya et de l’Intégration est confié à Ofir Sofer.

Ofir Sofer est le numéro 2 de la liste de la Tsionout Hadatit et occupe un poste de député depuis 2019.

Sofer est marié, père de 7 enfants et vit en Galilée. Son père, originaire de Libye, était président du conseil régional Merom HaGalil. Il a trouvé la mort dans un accident de voiture lorsqu’Ofir était collégien.

A l’armée, Ofir Sofer a d’abord entamé le cours de pilote avant d’abandonner et de s’enrôler dans l’unité des parachutistes. Il suivra ensuite le cours d’officier d’infanterie. C’est en tant qu’officier qu’il sera gravement blessé, en 1996, alors qu’il menait une opération de sauvetage de blessés lors d’affrontements au tombeau de Yossef, à Naplouse.

Il perdra un oeil dans ce combat et reste un traumatisé de guerre. Il a été reconnu comme handicapé de Tsahal et a reçu une décoration militaire – tsalash – pour son action héroïque lors de cette bataille.

Suite à sa blessure, il rejoindra à nouveau les rangs de Tsahal en tant qu’officier instructeur.

Ofir Sofer a réagi aujourd’hui à sa nomination au poste de ministre de l’Alya et de l’Intégration: »C’est avec émotion et gravité que j’ai reçu l’annonce de ma nomination au poste de ministre de l’Alya et de l’Intégration. Il s’agit d’un grand mérite pour moi, d’une mission sioniste de la plus haute importance, celle de faire monter des Juifs du monde entier en Israël. Le ministère dans lequel je vais entrer, va devoir relever de grands défis et de nombreuses missions nationales. J’agirai de la meilleure des façons. Je remercie mon ami, le chef de la Tsionout Hadatit et futur ministre des Finances, Betsalel Smotrich, pour sa confiance. Avec l’aide de Dieu, nous réussirons ».