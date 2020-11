L’élection 2020 n’est pas encore finie mais déjà des conseillers du président américain lui murmurent à l’oreille qu’il pourrait se présenter à l’élection de 2024. La constitution américaine interdit à un président de réaliser trois mandats mais rien n’empêche qu’un président qui échoue dans sa réélection puisse se représenter quelques années plus tard. Ces conseillers estiment que le mandat de Joe Biden – si sa victoire est confirmée – ne sera pas du tout aisé et qu’il est moins que certain qu’il arrivera à gérer le Corona et la reprise de l’économie de manière satisfaisante. Par ailleurs, ils considèrent qu’au sein du Parti républicain, personne ne sera en mesure de battre Donald Trump dans des primaires. Piqué au vif par une défaite sur le poteau, l’actuel président sera peut-être tenté de prendre sa revanche. En 2024, Donald Trump aura 78 ans, l’âge qu’a actuellement Joe Biden…

Photo Flash 90