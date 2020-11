Voici ce qu’a dit un imam « palestinien » – Issam Amira – lors d’un prêche dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem à propos de l’assassinat de Samuel Paty à Conflans St Honorine : « C’est un grand honneur pour les musulmans qu’un jeune musulman ait décapité un infidèle et ait défendu le nom du Prophète Mahomet« .

Voici ce qui dit et enseigne un dignitaire « Palestinien » à propos de l’ignoble assassinat d’un enseignant français. A destination des oreilles de l’étranger, l’Autorité Palestinienne dénonce cet assassinat et la violence, comme elle le fait toujours, mais ce qui est diffusé en langue arabe dans la population est bien différent.

Les autorités françaises feraient bien de réfléchir à ce soutien aveugle apporté depuis des décennies par leur diplomatie à la cause ‘palestinienne’. Dans le monde arabe sunnite on a compris. Depuis le début du processus de normalisation, les langues se délient de plus en plus pour dénoncer l’ingratitude des ‘Palestiniens » après le soutien à bout de bras que ces pays leur a apporté.

Il serait bon que les Français – des simples citoyens jusqu’au sommet du pouvoir -, traumatisés par les assassinats commis au nom de l’islam sur leur territoire, prennent connaissance de ce genre de sermons prononcés dans une mosquée « palestinienne » de ce qu’ils appellent la « Jérusalem occupée ».

Photo Anna Kaplan / Flash 90