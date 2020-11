Le quotidien britannique « Daily Mail », citant des sources au Kremlin a révélé vendredi que Vladimir Poutine pourrait démissionner au courant du mois de janvier pour des raisons de santé. Le président russe serait atteint de la maladie de Parkinson. Ce sont surtout sa compagne et ses deux filles qui le pousseraient à abandonner ses fonctions. Lors de ses dernières apparitions publiques, le président russe ne semblait pas être en très grande forme physique. Ceci a été confirmé par des observateurs qui ont visionné des vidéos et remarqué que ses jambes ne cessaient de trembler et qu’il se tenait parfois aux accoudoirs des sièges sans doute pour masquer des douleurs.

Photo Hadas Parush / Flash 90