Maître du jeu dans les négociations pour la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d, le Hamas se permet de monter les enchères à sa guise. Après la capture des deux derniers fugitifs de la prison de Gilboa, l’organisation terroriste monte la barre d’un cran supplémentaire : Khalil Al-Haya, le bras droit du chef du Hamas Yahia Sinwar, a déclaré à un média que toute transaction avec Israël devra désormais inclure la libération des six terroristes enfuis puis repris.

La famille Goldin en colère contre Naftali Benett

Le Dr. Sim’ha et Leah Goldin ont exprimé leur colère envers le gouvernement et le Premier ministre Naftali Benett qui selon eux ne remplissent pas du tout leur engagement de campagne de provoquer un « changement ». Dans une interview à Yediot A’haronot, ils font part de leur déception. La maman Leah a déclaré : « La situation face à ce gouvernement est encore bien pire (que celle qui prévalait auparavant). Le sentiment est qu’on nous trompe. Face au gouvernement précédent, tout était sur la table. Ils n’ont rien fait mais au moins ils ne disaient rien. Avec ce gouvernement, ils (Benett) se font photographier avec la photo de Hadar et Oron et ils travaillent sur notre inconscient, pour faire croire qu’ils s’en occupent. C’est bien pire. Ils jouent avec nous. Nous pointons du doigt ce gouvernement qui se prétend être du ‘changement’ et nous parlons du Premier ministre Benett que nous connaissons depuis des années…. « .

Le Dr. Sim’ha Goldin a émis une exigence : « Il faut remplacer Yaron Blum, le coordinateur des affaires des disparus et des prisonniers. Il a été formaté par l’Affaire Guilad Shalit dont il s’occupait lorsqu’il était au Shin Bet. Sa conception est rigide car il considère qu’il faut libérer des terroristes ayant du sang sur les mains en échange de la restitution de nos fils. C’est cet axiome qu’il faut changer et décréter que toute trêve, tout arrangement, toute reconstruction de la bande de Gaza devra être conditionnée à priori par la restitution des dépouilles et la libération des otages.

Photo Familles