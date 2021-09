A l’occasion de Yom Kippour, le député Nir Orbach (Yamina) a publié un texte dont la première partie est titrée : « Qui doit me demander pardon ? » Il a évoqué le 10e anniversaire de la mort du rav ‘Hanan Porat zatsal, l’une des plus grandes figures du sionisme-religieux de ces cinquante dernières années, le décrivant comme « une symbiose parfaite entre Torah et morale ». De là il écrit : « Que penseraient aujourd’hui Hanan Porat, le rav Reines, le Dr. Yossef Burg ou Zevouloun Hammer du parti sioniste-religieux actuel et de celui qui est à sa tête Betzalel Smotritch ? A la veille de Yom Kippour, Betzalel Smotritch doit leur demander pardon ! »

Son message est suivi d’un paragraphe dans lequel il présente ses excuses aux électeurs déçus tout en justifiant sa décision de rejoindre la coalition avec le parti islamique : « A qui dois-je demander pardon? Après quatre campagnes électorales complexes et des prises de décisions difficiles, je tiens à présenter mes excuses auprès des membres du mouvement sioniste-religieux qui ont voté Yamina (…) Nos électeurs, qui ont mis le bulletin ‘Tet’ dans l’urne et dont la décision de Yamina est contraire à leur opinion. Je leur présente mes excuses avec un coeur aimant. Il m’est important de leur dire que mes amis et moi (ndlr : pas tous…) étions face à un dilemme complexe et que se trouvaient devant nous uniquement le bien d’Israël, de la Torah d’Israël et de l’Etat d’Israël. Je pense que nous aurions pu expliquer nos hésitations et notre décision de meilleure manière et de montrer tous les éléments qui étaient devant nos yeux tenants au moment de la prise de décision. Mais il faut se souvenir que dans le cadre de négociations, il y a des choses qu’il est impossible de rendre publiques. Alors, je me tiens devant vous, entier et intègre avec ma décision et vous présente mes excuses de tout mon coeur. »

Réaction cinglante de Simh’a Rotman

Le député Sim’ha Rotman a publié une réponse cinglante à ce message :

« En vérité, je n’avais pas pensé à cette formule de demander à quelqu’un d’autre de demander pardon. Mais comme vous avez eu le culot de battre la coulpe sur la poitrine d’autrui au lieu de consacrer ces jours de pénitence pour réfléchir comment vous avez pu descendre à ce point et tourner le dos à toutes les valeurs sur lesquelles vous avez grandi, j’ai décidé de vous aider un petit peu. Je pense que vous devriez présenter vos excuses aux dirigeants du Parti national religieux et de Habayit Hayehoudi de toutes les époques :

Pour avoir pris un parti à l’histoire glorieuse (Habayit Hayehoudi), qui se souciait de l’identité juive de l’Etat d’Israël, qui a bâti de prestigieuses institutions, et de l’avoir abandonné avec des dizaines de millions de dettes, une gestion défaillante et un soutien populaire nul.

Pour avoir quitté ce parti après que vous ayez échoué dans votre tentative d’en devenir le président, laissant ainsi d’autres se mesurer au chaos que vous avez laissé derrière vous.

Je pensais aussi que vous présenteriez vos excuses pour détruire avec vos amis le statut du grand rabbinat et la législation religieuse qu’avaient patiemment construit Zerah Warhaftig, Yossef Burg, Zevouloun Hammer et tous les dirigeants du parti sioniste-religieux.

Eh non, Nir Orbach, malgré les calomnies et les mensonges, ce ne furent pas les partis orthodoxes qui firent avancer la législation religieuse mais bel et bien le parti national-religieux grâce auquel il y a aujourd’hui un système national de conversion, de cacherout, du respect du Chabbat et de la Chemita. Et ce sont les résidus de votre parti tels que vous qui signeront la destruction du statu quo et l’érosion du caractère juif de l’Etat d’Israël.

Je pensais aussi que vous présenteriez vos excuses fasce aux gens qui ont dansé avec vous lorsque vous annonciez que la constitution de ce gouvernement n’était plus à l’ordre du jour.

Je pensais aussi que vous présenteriez vos excuses aux familles des victimes du terrorisme, puisque les partisans des terroristes sont devenus vos alliés et amis dans la coalition.

Je pensais aussi que vous présenteriez vos excuses aux habitants de Zikhron Yaakov pour avoir exprimé votre joie lorsque celle qui souhaitait qu’ils soient rayés de la carte fut nommée membre de la commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Je pensais que vous présenteriez vos excuses, mais avant tout, il serait bon pour vous d’avouer cette faute impardonnable que vous avez commise avec effronterie.

