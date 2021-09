Les six députés de la Liste arabe ont adressé une lettre au secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Ils lui demandent instamment de rouvrir sans délai le consulat général des Etats-Unis à Jérusalem, c’est à dire avant le vote du budget. Soucieux de ne pas se rajouter des problèmes dans sa coalition hétéroclite, le Premier ministre Naftali Benett avait demandé aux Américains de laisser passer l’écueil du vote du budget avant d’envisager la réouverture controversée de ce consulat qui sert de relais américain envers l’Autorité Palestinienne à Jérusalem.

Dans leur lettre, les députés de la liste arabe dénoncent la fermeture de ce consulat général par l’Administration Trump, le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et « l’occupation illégale » de la partie orientale de Jérusalem. Ils exigent la présence de deux représentations diplomatiques américaines à Jérusalem en attendant que la partie orientale de Jérusalem devienne « capitale de la Palestine »…

Ces députés rejettent la formule de « gestes de confiance », jugée insuffisante, et demandent des « décisions politiques fortes » qui « mettront fin à l’occupation israélienne depuis 1967 ». La fin de la lettre est particulièrement symptomatique et teintée d’antisémitisme : « L’absence de ces mesures jouerait en faveur de ceux qui oeuvrent pour perpétuer un système intenable de suprématie juive entre la Méditerranée et le Jourdain, ce qui est en contradiction avec les intérêts d’une paix juste souhaitée par tous les habitants de la région ».

Photo Flash 90