Devinez qui a conseillé les anarchistes de la rue Balfour ?

La chaîne ‘Hadashot 13 a fait lundi soir des révélations stupéfiantes : l’ancien commandant en chef de la police Ronny Alsheikh a entretenu des contacts avec des organisateurs des manifestations des « drapeaux noirs » contre Binyamin Netanyahou qui se sont déroulées durant des mois près de la résidence de l’ancien Premier ministre. Il s’agit notamment de deux personnes avec lesquelles il est lié d’amitié, et auxquels il a donné des conseils comment « gérer » le cordon policier qui protégeait la résidence du Premier ministre. Ronny Alsheikh a également donné des conseils téléphoniques et mis ces deux amis en contact avec d’autres personnes qui pouvaient les aider. L’ancien commandant de la police a confirmé les faits tout en précisant qu’il a agi de manière bénévole et n’a jamais assisté aux réunions politiques des organisateurs.

Ces faits sont d’autant plus graves que durant son mandat, Ronny Alsheikh s’est montré particulièrement hostile au Premier ministre Binyamin Netanyahou et que c’est lui qui supervisait les enquêtes contre lui dans les différentes affaires qui jour après jour se vident de leur contenu.

Le Likoud n’a pas manqué de réagir à ces révélations : « Il est maintenant clair que la fabrication des dossiers montés contre Binyamin Netanyahou ont été une tentative d’évincer le Premier ministre par le biais d’un processus judiciaire pollué depuis le début par Ronny Alsheikh ».

Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadtit) a lui aussi réagi : « Nous avons toujours su et dit que l’ancien commandant de la police était un homme politique qui a agi selon un agenda politique. Il s’avère aujourd’hui qu’il a franchi une nouvelle étape en étant un agent qui a conseillé les anarchistes contre la police ! Il s’agit d’un comportement gravissime qui ne fait que prouver qu’il y a en Israël un Etat dans l’Etat dans lequel des personnes placées à des places influentes agissent en coulisses… ».

Photo Miriam Alster / Flash 90