Après plus de trois ans en poste, Dan Illouz, membre du parti Hitorerout quitte son siège de conseil et municipal à la mairie de Jérusalem.

Également adhérent au Likoud il est considéré comme l’un des conseillers municipaux les plus dynamiques, actif sur de nombreux projets.

Il est très impliqué dans la lutte pour la souveraineté juive à Jérusalem Est ainsi que pour le statut international de la ville.

Dan Illouz est également connu pour son implication dans l’intégration des Olims à Jérusalem.

Il encourage l agissement fiscal responsable, lutte contre la lourdeur bureaucratique et souhaite valoriser l’argent public.

Dan Illouz a siégé en tant que Chef du commite de controle ce qui est le poste le plus élevé auquel peut siéger un membre de l’opposition.

Il quitte l’opposition d’après l’accord de rotation prévu à l’origine.

*Il souhaite aujourd’hui délivrer ce message:*

« j’ai eu la chance de monter en Israël et d’accomplir ainsi le rêve de dizaines de générations de juifs, moins d’une décennie après j’ai eu le mérite d’être élu et de servir les habitants de Jérusalem, notre capitale éternelle, en tant que conseiller municipal. Aucune autre ville au monde n’aurait offert une telle opportunité à un immigré qui ne parlait même pas la langue du pays quelques années plus tôt. Mon parcours est la preuve que Jérusalem est la ville de tous les possibles pour le peuple juif.

Ces années resterons gravées en moi pour toujours et j’espère que toute ma vie, à travers chaque mission, je continuerai à servir Jérusalem.

Je termine par mon souhait de continuer à œuvrer pour la Terre d’Israël, animé par le même sionisme qui m’a fait tout quitter pour rejoindre le pays du peuple juif. «