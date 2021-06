Le chef d’état-major de Tsahal achève ses deux premiers jours de visite de travail aux Etats-Unis. Il a eu une série d’entretiens au Pentagone et a assisté à une cérémonie au cimetière militaire d’Arlington lors de laquelle il a déposé une gerbe sur le mémorial du Soldat inconnu.

Aviv Kochavi a été reçu avec les honneurs au Pentagone par son homologue américain, le général Mark A. Milley puis a été reçu par le secrétaire à Défense Llyod Austin.

Les séances de travail ont porté sur les défis communs aux Etats-Unis et à Israël et en premier de liste la menace iranienne sur le plan nucléaire comme sur le plan hégémonique régional. Aviv Kochavi a exposé à ses interlocuteurs les failles de l’accord nucléaire qui permettent à l’Iran de poursuivre son programme et opposer des obstacles aux inspections. Le chef de Tsahal a attiré leur attention sur les dangers d’un retour à l’accord originel et a demandé, au nom d’Israël, de tout faire pour empêcher l’Iran d’avancer vers l’arme nucléaire. Aviv Kochavi a également évoqué le Hezbollah et les missiles de haute précision ainsi que la question de Gaza. Enfin, il a présenté aux Américains les méthodes employées par Tsahal lors de l’Opération « Gardiens des Murailles » et les acquis opérationnels de cette campagne.

A l’issue de la série d’entretiens, le chef d’état-major de Tsahal a déclaré : « L’alliance stratégique et militaire entre Israël et les Etats-Unis est un pan très important dans le dispositif de défense nationale de l’Etat d’Israël. La coopération entre nos armées redouble notre puissance et constitue un intérêt commun qui va en se renforçant ces dernières années. Nous continuerons à œuvrer ensemble face aux défis communs au Moyen-Orient ».

Aviv Kochavi a certes été reçu avec tous les honneurs et a sans doute été écouté avec attention par ses hôtes. Mais la décision politique a déjà été prise à la Maison-Blanche de revenir le plus rapidement à l’accord avec l’Iran.

Photo porte-parole de Tsahal