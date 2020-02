A douze jours des élections, le président de Bleu-Blanc fait face à deux mauvaises nouvelles. La première concerne l’annonce de l’ouverture prochaine d’une « vérification » concernant le dossier de la société « La Cinquième dimension » qu’avait créée et dirigée Benny Gantz après qu’il ait quitté Tsahal. Cette société spécialisée dans le domaine sécuritaire avait obtenu un contrat de fourniture de services auprès de la police sans passer par un appel d’offres et après avoir présenté de faux documents « prouvant » son expérience (inexistante) dans son domaine. Finalement, la société de Benny Gantz avait fait faillite. Curieusement, ce dossier qui a été révélé il y a exactement une année est resté bien au chaud dans les tiroirs du système judiciaire, une situation qui aurait sûrement été gérée avec bien plus de célérité si le patron de « Cinquième dimension » s’était appelé Binyamin Netanyahou.

Pour rajouter à cette « étrangeté » sur les deux poids et deux mesures, le conseiller juridique du gouvernement a annoncé que la procédure de « vérification » – étape qui précède l’enquête pénale – ne débutera qu’après les élections! Ce processus qui s’enclenche pourrait éventuellement mettre en cause Benny Gantz lui-même, certains de ses collaborateurs dans la société mais aussi des officiers hauts placés dans la police liés à la signature de ce contrat. Certains ont menti lors des interrogatoires effectués juste après l’éclatement de l’affaire.

Deuxième nouvelle qui pourrait nuire au chef de Bleu-Blanc, la chaîne Hadashot 12 a publié un sondage demandant à la population si elle est ou non favorable à un débat Netanyahou-Gantz: non seulement le résultat est sans appel – 62% pour et 20% contre – mais le rapport est sensiblement le même concernant l’électorat de Bleu-Blanc qui apparemment souhaiterait voir son leader monter sur le ring. Le refus de Benny Gantz de se présenter face au Premier ministre, prétextant une « vile manipulation », pourrait renforcer son image d’un politicien manquant de leadership et convaincre certains électeurs de ne plus voter pour cette liste.

La chaîne a également publié un sondage d’intentions de vote, qui met toujours les blocs à égalité:

Bleu-Blanc: 35; Likoud: 33; Liste arabe: 13; Avoda-Gesher-Meretz: 9; Shass: 8; Yahadout Hatorah: 8; Yemina: 7; Israël Beiteinou: 7

Blocs: Gauche et Arabes: 57; Droite et religieux: 56; Lieberman: 7

Photo Miriam Alster / Flash 90