Le porte-parole de la municipalité de Tel-Aviv Eitan Schwartz a établi un parallèle particulièrement odieux. Intervenant durant l’émission Kalman-Lieberman il a commenté une affiche apparue à Tel-Aviv montrant Abou Mazen et Ismaïl Hanyeh à genoux et levant les mains avec la légende: « La paix se fait avec des ennemis vaincus »: « Ces images me font penser à celle de l’enfant juif à Varsovie durant la Shoah et aux victimes de Daech qui devaient s’agenouiller avant d’être décapités »!!!

La réaction scandalisée des deux journalistes lui demandant s’il mettait sur le même pied un enfant juif devant des nazis durant la Shoah et le chef d’une organisation terroriste n’ont pas convaincu le porte-parole de revenir sur ses propos inacceptables qui ont entraîné d’innombrables réactions indignées sur les réseaux sociaux, l’accusant notamment de banalisation de la Shoah.

Depuis 2012, Eitan Schwartz s’est présenté à deux reprises aux primaires travaillistes mais est arrivé très loin sur la liste.

Vidéo: