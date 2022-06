Depuis 2014, TOM engage des communautés locales de « faiseurs d’innovations » (les Makers) afin de trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontées au quotidien les personnes qui ont un handicap (les Need-Knowers). Le nom de l’ONG est composé des initiales de Tikoun Olam Maker: Tikoun Olam (réparation du monde) est un concept qui appelle chaque personne à contribuer à l’amélioration de la situation de sa communauté et du monde; Maker fait référence au mouvement maker et au pouvoir croissant de la do-it-yourself revolution pour personnaliser les solutions grâce aux nouvelles technologies et à la fabrication.

TOM est engagé au niveau local et mondial en rassemblant des individus qui partagent une vision commune, celle d’un monde plus solidaire, qui ne laisse personne sur le bord de la route.

Chaque communauté TOM se compose de :

Need-Knowers – Personnes en situation de handicap et/ou ayant la des besoins précis et essentiels pour lesquels il n’y a pas de solutions disponibles sur le marché.

Makers – Étudiants, entrepreneurs, ingénieurs, designers, professionnels de santé et toute personne passionnée par l’engagement social et la résolution de problèmes.

Community Organizers – Bénévoles dévoués qui constituent et rassemblent les communautés TOM au niveau local. Ceux-ci planifient, organisent et gèrent les activités de TOM.

TOM a, par exemple, permis de réaliser une prothèse de l’avant-bras qui permet aux personnes qui ont été amputées de retrouver la mobilité et l’usage de leur bras dans la vie de tous les jours. La prothèse PJ a vu le jour en Israël en 2018. La communauté TOM Tel Aviv a créé cette prothèse de bras légère, imprimée en 3D pour un vétéran de l’armée israélienne (Tsahal) Noam Guez. Noam qui a perdu son bras gauche lors d’un entrainement.

Cette prothèse a ensuite été encore améliorée par des élèves de l’école israélienne Shenkar, d’ingénierie et de design pour permettre à une violoniste sans bras droit de jouer de son instrument.

L’ONG israélienne a officiellement été lancée en France lors d’une réception qui s’est tenue le 30 mai 2022, à la Résidence de France à Tel Aviv, sous l’égide d’Éric Danon, ambassadeur de France en Israël.

Les équipes de TOM, avec à leur tête Gidi Grinstein, fondateur et président de l’association,Laura et Frank Marciano co-fondateurs de TOM France, ont présenté les missions et objectifs de TOM à un parterre d’ambassadeurs de différents pays ainsi qu’à des personnalités du milieu associatif et du monde des affaires de France et d’Israël réunis pour l’occasion.

Gidi Grinstein, président et fondateur de TOM, « Ce soir, nous célébrons le lancement de TOM en France. Nous savons tous que la France fait partie des piliers de l’Europe et dispose des plus grandes universités au monde, un vaste système d’enseignement supérieur ainsi qu’un système de santé solide. La France est un pays idéal pour accueillir une nouvelle communauté TOM. Son lancement en France marque une nouvelle étape dans le développement de TOM dans le monde et nous écrirons ensemble une nouvelle page dans cette belle aventure ».

Laura Marciano, co-fondatrice de TOM France est revenue sur l’histoire de Shani, qui a pu bénéficier de la technologie mise en place par les équipes de TOM : « Shani est atteinte de paralysie cérébrale, par conséquent, elle a une mobilité des mains très limitée. Lors d’un hackathon organisé par TOM, où ingénieurs et personnes en situation d’handicap étaient réunis, Shani est venue vers nous avec un besoin : dessiner, comme les autres enfants. TOM a alors développé un appareil qui lui a permis de dessiner »

Et d’ajouter : « Certaines des innovations de TOM ne servent pas seulement à rendre la vie des personnes en situation de handicap plus agréable mais peuvent parfois être une nécessité ».

Le premier hackathon aura lieu les 12 et 13 juillet 2022 à Paris. Pendant 48 heures, des ingénieurs, des designers, des codeurs et des personnes ayant un handicap seront réunis autour d’imprimantes 3D avec un seul objectif : partir d’un besoin spécifique non résolu pour concevoir des prototypes innovants, libres de droit et utiles pour un grand nombre.

Crédit photos: Eyal Toueg