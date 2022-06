Le Rav Ouri Zohar, z’l, est décédé aujourd’hui à l’âge de 86 ans. On peut dire qu’il aura eu deux vies. La première dans les années 60 et 70, il est alors l’un des plus grands réalisateurs, metteurs en scène et comédiens israéliens. Reconnu par ses pairs, il fait une magnifique carrière dans le domaine du cinéma.

Puis, à la fin des années 70, il fait la connaissance du Rav Itshak Shlomo Zilberman. Le laïc convaincu, la star des plages de Tel Aviv, s’est alors rapproché de la religion. Ouri Zohar racontait que pendant les 40 premières années de sa vie, il n’avait jamais adressé la parole à un Rav. Pour lui, les rabbins étaient des primitifs, qui n’avaient aucune culture.

Sa rencontre avec le Rav Zilberman a totalement changé sa vision. Avec lui, il parle de Platon, de Sartre, de Mozart ou de Beethoven. Et le Rav lui a lancé un pari: s’il arrivait à lui prouver que D ieu existe alors il devrait faire techouva. Ce à quoi Zohar avait répondu que si, lui, parvenait à prouver au Rav que D ieu n’existait pas alors, ce dernier devrait l’accompagner à la plage. L’affaire a été conclue et c’est le Rav qui l’a emporté. Progressivement, il a amené l’ancienne star du show business sur les bancs du Beth Hamidrach et dans la pratique des mitsvot.

Très proche d’Arik Einstein, il n’a pourtant pas réussi à le convaincre de suivre son chemin. En revanche, l’épouse d’Einstein et deux de ses filles ont décidé de prendre la même voie que la famille Zohar. D’ailleurs, ces deux filles ont épousé des garçons d’Ouri Zohar.

Pendant toute la deuxième moitié de sa vie, Ouri Zohar, devenu le Rav Ouri Zohar, a vécu une vie de Torah, de charité et d’étude.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages pleuvent. Il sera inhumé cet après-midi à Jérusalem.