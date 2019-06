Les forces de sécurité israéliennes ont récemment récupéré des Sifrei Torah volés dans une synagogue du centre d’Israël et cachés dans une grange à l’intérieur d’un village arabe situé dans une zone sous reponsabilité…….de l’Autorité palestinienne !……..Détails………

Les forces de Tsahal, ainsi que des policiers israéliens et des gardes-frontières, ont découvert quatre sifrei Torah dans une grange abritant des moutons dans le village d’Aqraba, au sud de Naplouse, dans une zone sous controle de l’Autorité palestinienne.

Les quatre rouleaux de Torah avaient été volés dans une synagogue de la ville de Bnei Brak.

Au cours de l’opération d’Aqraba, cinq suspects arabes ont été arrêtés pour ce vol.

En plus des rouleaux, les forces de sécurité israéliennes ont également découvert un fusil de chasse, des munitions et des feux d’artifice.

Les rouleaux de la Torah ont été rendus à la synagogue à la fin de l’enquête de la police.

Les rouleaux, d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels, ont été volés lors d’un cambriolage dans la synagogue Orot Hatorah, rue Rabbi Akiva, à Bnei Brak, mardi dernier.

À la suite d’une enquête préliminaire, la police israélienne a réussi à déterminer l’emplacement des sifrei Torah volés, ce qui a conduit à l’opération et aux arrestations.

Les cinq suspects, tous des hommes d’une vingtaine d’années, sont des résidents d’Aqraba, de Naplouse et de Jérusalem-Est…..

Source Koide9enisrael