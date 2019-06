La nouvelle a été annoncée par l’avocat et conseiller municipal de Jérusalem Dan Illouz, qui a participé à la décision: une rue de Jérusalem, dans le quartier (à forte présence francophone) de Har ‘Homa portera bientôt le nom du rav Léon Ashkenazi zatsal (Manitou). Cette décision a été prise dimanche lors d’une réunion du comité chargé de la dénomination des rues à Jérusalem.

Il s’agit d’une reconnaissance bien méritée pour celui qui fut lun des plus grands penseurs juifs et sionistes du 20e siècle ainsi le guide spirituel de plusieurs générations de Juifs de France dont beaucoup sont aujourd’hui installés en Israël.

Très heureux, Dan Illouz a déclaré: « Manitou est un leader communautaire qui a touché des milliers de personnes, y compris ma propre famille. Je ne serais moi-même pas qui je suis sans ses enseignements, qui m’ont poussé à m’impliquer dans la vie communautaire et dans l’activisme sioniste. Je me sens incroyablement privilégié de voter pour que ce grand homme obtienne une rue portant son nom dans notre capitale éternelle. Peu le méritent tant que lui. Pendant trop longtemps, il n’était connu que dans la communauté francophone. Aujourd’hui, son enseignement est de plus en plus connu dans le monde israélien, où sa vision du monde particulière, combinant les traditions séfarades avec le sionisme religieux de Rav Kook, la Kabbale et le rationalisme, le nationalisme et les valeurs universelles, est d’une grande importance. Il est temps qu’il soit également reconnu dans la sphère publique. C’est une bonne nouvelle pour la communauté francophone de Jérusalem, qui voit aujourd’hui l’un de ses leaders reconnu, mais aussi pour Jérusalem elle-même. »

