Le rav Elie Ben-Dahan, vice-ministre de la Défense a évoqué la situation politique et l’éventualité d’alliances ou blocs techniques au sein de la droite en vue des prochaines élections.

Après avoir « récupéré » sa 4e place au sein de l’Union de la Droite, le rav Ben-Dahan a déclaré: « J’espère de tout coeur que nous arriverons en fin de compte à une union entre les partis de droite, car la semaine qui vient de passer n’était pas bonne du tout. Il y a eu des paroles qui n’auraient pas dû être dites. Je n’ai pas du tout aimé les propos tenus par Motti Yoguev (sur Naftali Benett). Il n’y a aucun doute sur le fait que le rav Peretz doive rester à la tête de Habayit Hayehoudi. La question est autre: il faut unir les quatre partis de la droite et décider ensuite qui doit diriger cette alliance en étant susceptible d’amener le plus de mandats ». Une allusion très claire à Ayelet Shaked, qui dans tous les sondages est cette personne-là.

Le vice-ministre a insisté: « Le seul critère qui doit entrer en compte est celui qui sera suivi par le public. C’est lui qui devra être en tête de cette alliance de partis et il est légitime qu’Ayelet Shaked demande à être cette personne ».

On ne sait pas comment ces propos ont été accueillis par les dirigeants de l’Union de la Droite.

Concernant le parti Zehout de Moshé Feiglin, que le rav Ben-Dahan n’a pas pris en compte, il a dit: « Je ne le rejette pas Moshé Feiglin sur le principe mais en tant que partis religieux nous ne pouvons pas être en phase avec un parti dont un candidat actif s’oppose ouvertement à la circoncision ».

Il faut tout de même rappeler que ce candidat, Gadi Wiltsherszki, n’est pas dans les premiers de la liste Zehout et il fait plus figure d’original que de candidat sérieux et influent.

Photo Miriam Alster / Flash 90