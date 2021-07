La compagnie israélienne Rafael Advanced Defense Systems Ltd a signé un contrat de coopération avec le groupe américain Loockheed Martin Corp. Il s’agit d’un accord portant sur le développement, la production et la commercialisation future de systèmes de défense antiaérienne performants basés sur des rayons laser. Ces systèmes seront destinés à Tsahal et éventuellement de l’armée américaine. Ces systèmes seront de haute précision contre des menaces de missiles, drones et drones multirotors et seront moins onéreux que les systèmes d’interception actuellement utilisés.

Cette coopération est d’autant plus utile pour la défense de l’espace aérien israélien que des dizaines de milliers de missiles et roquettes menacent Israël depuis le Liban, aux mains du Hezbollah qui attend le feu vert iranien pour les utiliser.

A noter que par le passé, la compagnie israélienne avait refusé de coopérer avec le groupe Boeing qui travaille également sur des systèmes identiques.

Photo Illustration