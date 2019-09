L’alliance scellée immédiatement après les élections entre Binyamin Netanyahou et ses “alliés” naturels” aura peut-être pour effet de “ramollir” l’opposition des orthodoxes à tout gouvernement aux côtés de Yaïr Lapid. Après l’appel de Binyamin Netanyahou à Benny Gantz pour un gouvernement d’union, des voix de font entendre – et pas des moindres – pour une attitude plus pragmatique, dans le but d’éviter de nouvelles élections.

Le journaliste Yaïr Cherki a révélé que dans l’entourage du vice-ministre Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah) ont laissé entendre que si Bleu-Blanc lève son veto sur Binyamin Netanyahou, le parti orthodoxe pourrait en faire de même avec Yaïr Lapid. “C’est le Conseil des Grands de la Torah” qui décidera, dit-on au sein du parti, ce qui laisse une porte ouverte à un changement radical, imposé par le résultat des élections.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90