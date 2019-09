Dans une conférence de presse, Benny Gantz a répondu à l’appel de Binyamin Netanyahou mais sans faciliter les choses bien au contraire. Il a noté que son parti est arrivé en tête et que Binyamin Netanyahou n’est pas arrivé à créer un gouvernement de droite avec 61 sièges. Gantz a rappelé qu’il avait appelé à un gouvernement d’union nationale dès la fin des élections précédentes avant de déclarer: “J’ai l’intention de former un gouvernement d’union libéral sous ma direction, qui oeuvrera pour guérir la société israélienne dans toutes ses composantes. La formation de ce gouvernement a déjà commencé et nous ne céderons devant aucun diktat. Nous écouterons ce que chacun a à dire. C’est moi qui mènerai les négociations avec responsabilité et jugement afin de respecter la volonté populaire dans les circonstances politiques actuelles. Les négociations nécessiteront détermination et patience et le gouvernement qui en sortira devra être effectif et capable de gouvernance. Un gouvernement de paralysie nationale ne servirait à rien. Pour former un tel gouvernement on ne vient pas aux négociations avec un bloc politique déjà scellé ainsi que des effets d’annonce…”.

Après lui se sont exprimés les trois autres coprésidents du parti. Oubliant que la campagne électorale est finie, Yaïr Lapid s’est distingué par un discours haineux à l’encontre de Binyamin Netanyahou et des partis qui le soutiennent.

Photo Flash 90