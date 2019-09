Qui n’a pas rêvé en sillonnant les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, de pouvoir y vivre, ne serait-ce que quelques jours, pour y ressentir toute la beauté, toute l’histoire et toute la spiritualité du lieu ?

C’est désormais possible et dans des conditions de haut standing avec le Western Wall Luxury House (WWLH). A 1 minute à pied du Kotel, ce projet entamé, il y a 10 ans, et repris par Raphaël et une équipe de professionnels sous la direction de Daniel Zerbib, il y a 2 ans, a abouti aujourd’hui avec la mise à disposition du public de logements de courte durée qui allie tradition et modernité.

Sur les traces de notre histoire

WWLH n’est pas un projet de locations saisonnières comme un autre. Outre le fait qu’il se situe à Jérusalem, dans le cœur historique et spirituel de notre capitale, il suit les traces de notre histoire. Raphaël nous raconte : ”Nous avons souhaité proposer au cœur de la vieille ville une solution de logement, mais à un haut standing, ce qui n’existait pas. Pour ce faire, nous avons entrepris de grands travaux de rénovation des lieux choisis. C’est lors de ces travaux, que nous avons trouvé les vestiges d’un mikvé ancien. Les autorités compétentes sont alors venues compléter les fouilles. Nous avions découvert encore un pan de notre histoire”.

Il était évident que WWLH devait garder l’esprit et l’aspect d’origine : les pierres blanches, le style antique mais l’idée était aussi d’y allier, avec beaucoup de goût et de finesse, une touche de modernité. ”Grâce à D’ieu, nous avons tenu notre pari”, se félicite Raphaël, ”Nos appartements sont dans un style très typique du quartier juif de Jérusalem, autant extérieurement qu’intérieurement. Parallèlement, les équipements sont modernes et tout confort”. Tous les appartements sont équipés de systèmes ”maison intelligente”, avec des commandes à distance des appareils et dispositifs électriques.

“Il nous a fallu 10 ans de travail pour atteindre cette qualité. Et les retours de nos clients nous confirment que cela en valait la peine”.

Un lieu et des services adaptés à tous

Le complexe de WWLH peut contenir jusqu’à 35 personnes et contient différents types d’appartement qui peuvent être loués indépendamment. ”Le clou du complexe est, bien entendu, le penthouse avec sa terrasse de 200m2 et sa vue sur le Kotel et le Har Habayit.

On peut même y célébrer des houpot, puisqu’une houpa adaptée au style du lieu est disponible sur place”. Le penthouse permet d’y recevoir plus de 80 personnes pour toutes vos fêtes.

Et si vous attendez plus de monde, à proximité d’une salle de fêtes avec laquelle les propriétaires de WWLH ont des accords, le complexe peut très bien servir pour des familles qui célèbrent un événement, comme une bar mitsva au Kotel, brit mila ou toute autre célébration familiale. Mais c’est aussi un lieu idéal pour ceux qui veulent profiter de la sainteté de Jérusalem dans un logement haut standing.

Un service VIP de conciergerie est disponible avec voiturier du parking jusqu’à la porte de l’immeuble, pressing, organisation de visites guidées, traiteur, et des options sont encore nombreuses.

Voilà un complexe qui saura vous plonger dans une ambiance inoubliable et unique.

Pour aller plus loin:

Raphaël: 052-7548759

www.oldcityluxuryhouse.com

Réservations sur le site et tous les sites de booking