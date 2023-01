Des étudiants arabes de l’université de Tel Aviv ont manifesté en soutien aux terroristes de Djénine qui ont été éliminés par Tsahal la semaine dernière.

Les noms des 9 terroristes éliminés figuraient sur les pancartes et des drapeaux palestiniens ont été brandis.

Ces étudiants sont membres du bureau étudiant du parti arabe Hadash.

Une contre-manifestation du mouvement Im Tirtsu était organisé et le député Almog Cohen (Otsma Yehoudit) est également venu sur place. Il a arraché un drapeau palestinien à un des manifestants et a déclaré: »Je suis venu parce que j’ai entendu que des étudiants de l’université de Tel Aviv sont venus avec des drapeaux terroristes de l’OLP et les noms des terroristes qui ont été éliminés à Djénine. Ils ont appelé à libérer »la Palestine ». Un tel pays n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais. Arracher un drapeau de l’OLP est un acte qui est digne d’un député qui représente ses frères. Nous n’avons pas l’intention de permettre l’incitation à la haine qui conduira au prochain meurtre. Ce drapeau est un drapeau terroriste dont l’affichage a été interdit. J’ai fait ce que la police aurait dû faire ».

Le militant arabe israélien Yoseph Haddad qui se bat pour défendre Israël partout dans le monde était aussi présent. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas rester sans rien faire face à tant d’hypocrisie et drapé dans un drapeau d’Israël, il a lancé aux étudiants arabes manifestants: »Vous étudiez à Tel Aviv, pas à Ramallah, pas à Djénine, pas en Jordanie. A Tel Aviv! Je ne me tairai pas devant tous ces hypocrites qui passent des licences, des maitrises, certains vont devenir des professeurs, des conférenciers. Et ils viennent exprimer leur soutien au terrorisme et aux terroristes qui peuvent assassiner des Juifs et des Arabes. Les Arabes ne se font jamais assassiner par les terroristes? Il faut que je vous rappelle Amir Houri (le policier druze assassiné dans l’attentat à Bné Brak en 2022, ndlr). Ils détruisent d’abord notre société, la société arabe israélienne. Vous n’êtes pas contents? Allez étudier à Djénine, allez-vous en. Israël vous donne des droits et vous, comme des idiots, vous soutenez le terrorisme? »

I can't see hypocrites and I can't see terror supporters…but most of all I can't see hypocrites who support terror! So I arrived to @TelAvivUni for the demonstration of solidarity with the terrorists in Jenin by the disgraceful students there, to tell them what I think of them! pic.twitter.com/H8G6nmwWKe

— יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) January 30, 2023