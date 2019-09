Source: figarovox

FIGAROVOX/TRIBUNE – Pour le philosophe et sociologue Shmuel Trigano, le déni médiatique et politique face au caractère islamiste de l’attaque au couteau commise à Villeurbanne trahit la faiblesse de la République face au terrorisme commis au nom d’Allah. Pire: par ce déni, la victime disparaît derrière le bourreau, juge-t-il.

Professeur émérite des Universités, Shmuel Trigano est philosophe et sociologue, spécialiste de la tradition hébraïque et du judaïsme contemporain.

L’acte terroriste de Villeurbanne nous donne l’occasion d’une analyse à ciel ouvert d’un syndrôme étonnant, et inexplicable rationnellement, qui obère la psychologie collective et le système de communication symbolique propre à la politique française.

Il était très «instructif» (et ô combien accablant) de suivre pendant deux ou trois jours les chaînes réputées «informatives» et d’observer comment se déploie un exercice d’égarement collectif sous la houlette des journalistes et de leaders d’opinion. Pendant des heures et des heures, ces aréopages ont trituré dans tous les sens l’événement en se demandant pourquoi le meurtrier avait commis ce crime répugnant… Ils n’ont pas encore trouvé. Et malheur à celui qui évoquait la religion du meurtrier. Il se voyait vertement repris par l’assemblée des égarés, offusqués par le scandale que cela représentait. Même les représentants du RN mirent en avant la condition de migrant, et pas d’islamiste, de l’assassin. Mais il était clair, pour les béotiens que sont les téléspectateurs, que c’était ce que les débatteurs avaient sur le bout de la langue et qu’ils s’interdisaient de dire. La longueur vaine de tous ces débats n’avait d’ailleurs pour finalité que de faire durer ce plaisir malsain, quasi érotique, de prononcer ce mot tout en se l’interdisant.

Et pourtant l’origine afghane de l’assassin induisait nécessairement le souvenir des Talibans et plus généralement l’islamisme. Effectivement, des échos de l’enquête ont filtré: il aurait entendu des voix d’Allah qui lui dictaient la vengeance, une des victimes attaquées se serait sauvée en proclamant «Allah Akbar».

À partir de là, une véritable censure idéologique s’est abattue sur le discours, en provenance du procureur, de la police, du gouvernement et de certains journalistes qui ont montré à nouveau qu’ils font tout sauf de l’investigation. Disons qu’ils s’apparentent plutôt à des directeurs d’opinion derrière l’écran d’un débat réputé libre mais où presque tout le monde pense la même chose, sauf évidemment le bouc-émissaire de fonction, nécessaire à la «crédibilité» et au «pluralisme».