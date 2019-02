Bonne nouvelle pour la droite israélienne. Après de multiples efforts et des appels à l’union, c’est fait: Raphy Peretz et Betzalel Smotritch ont signé jeudi soir un accord qui leur permettra de se présenter unis lors des élections. Raphy Peretz sera le n°1 de liste d’union et Betzalel Smotritch le n°2. Le reste de la liste est composé de égalitaire: 3. Motti Yogev; 4. Ofir Sofer; 5. Yifat Erlich; 6. Orit Struck; 7. Elie Ben Dahan; 8. Yossi Cohen.

Selon l’accord et comme le demandait Betzalel Smotritch, si Raphy Peretz est tête de liste, c’est le Ihoud HaLeoumi qui sera prioritaire dans le choix d’un ministère dans l’hypothèse où le parti entrera dans la prochaine coalition. Au cas où le parti n’obtiendrait qu’un seul ministère, celui-ci serait occupé en rotation et pareillement, en cas de nombre impair de députés, il y a aurait également rotation à mi-mandat. Les postes à responsabilité dans les instances du parti seront également répartis par égalité totale.

Cet accord strictement égalitaire est en fait d’une victoire pour Betzalel Smotritch car la composante Habayit Hayehoudi est plus importante dans la population que celle du Ihoud HaLeoumi.

Après la signature, le président de Habayit Hayehoudi a déclaré: “Le sionisme-religieux a gagné. Le parti Habayit Hayehoudi avance désormais uni. Je suis heureux et fier de mener ce parti vers le succès. Ensemble, nous ferons du sionisme religieux une grande maison, forte et influente dans la société israélienne”.

Betzalel Smotritch, président du Ihoud HaLeoumi, a écrit sur son compte Twitter: “Ce furent certes des négociations longues et erreintantes, mais D. merci, le but a été atteint. une union gagnante dans le sionisme religieux. Je remercie Raphy Peretz, mon nouvel associé dans cette nouvelle voie et je suis convaincu qu’ensemble nous obtiendrons un beau succès lors de ces élections. Nous allons désormais poursuivre nos contacts afin de nous adjoindre d’autres partis de droite”. Betzalel Smotritch faisait allusion aux partis Ya’had d’Elie Ishaï et d’Otsma Yehoudit de Michaël Ben-Ari.

Une réaction soulagée également, celle du Likoud qui craignait que la division entre les petits partis de droite feraient perdre des dizaines voire des centaines de milliers de voix au Camp national: “Le Lîkoud accueille avec satisfaction l’accord d’union entre Habayit Hayehoudi et le Ihoud HaLeoumi et appelle les autres partis de droite à s’unir afin d’assurer la victoire du bloc de droite lors des élections”.

Les sondages de la semaine prochaine seront importants pour savoir ce que donne cette union sur le plan des intentions de vote, et si le sionisme religieux sortira définitivement de la “zone rouge” dans laquelle il se trouve actuellement.

