Le parti d’extrême gauche Meretz tenait jeudi les premières primaires de son existence. Jusqu’à présent la fixation de la liste de candidats pour les élections se faisait dans le cadre du comité central. Cette fois-ci se sont les quelque vingt-mille adhérents du parti qui étaient invités à s’exprimer. Et ils ont voté à 80% pour décider qui seront les candidats.

Selon les sondages récurrents, Meretz oscille entre six sièges au grand maximum et la pure et simple disparition du paysage politique.

Les résultats indiquent que la liste Meretz sera presque identique à celle de la Knesset sortante. Derrière la présidente Tamar Sandberg, on trouve dans l’ordre: Ilan Gilon, Mikhal Rozhin, Issawi Fredj, Ali Sallal’ha et Mahrta Baroukh-Ron.

Le député sortant Mossi Raz qui avait finalement pu se présenter après des problèmes statutaires est arrivé en 7e position, donc pratiquement exclu. Yariv Oppenheimer, secrétaire-général de Shalom Akhshav, qui a tenté sa chance après l’avoir tentée au Parti travailliste en 2015, n’est arrivé qu’en 13e position.

Pour la première fois de son histoire, Meretz sera composé de deux députés arabes sur six, si le parti obtient autant de sièges.

Dans son discours de clôture, la présidente Tamar Sandberg a axé ses propos contre “l’occupation” et “le racisme de la droite”. Dans l’après-midi, un commentateur politique prévoyait déjà que Meretz allait privilégier ces aspects, afin de se différencier du Parti travailliste qui a élu un haut de liste qui est tourné vers le combat social, notamment avec Itzik Schmouli, Shelly Yehimovitch et Amir Peretz.

