Moins médiatisée que la coopération politique et diplomatique, la coopération militaire israélo-américaine fonctionne très bien. Les deux armées ont achevé jeudi un grand exercice commun appelé “Juniper Falcon 2019”.

Cet exercice impliquait les centres de commandement des deux armées dans différents scénarios, notamment des attaques contre Israël venant de trois fronts simultanés.

Les manoeuvres ont mobilisé 300 soldats américains et 400 soldats de Tsahal issus de nombreuses armes, principalement les diverses unités des armées de l’air.

“Juniper Falcon 2019” fait partie du programme d’entraînements annuel entre les armées des deux pays et entre dans le cadre de leur coopération stratégique étroite.

Le général Ran Kochav, commandant de la Défense anti-àérienne de Tsahal a salué la réussite de cet exercice: “L’exercice a été couronné de succès, d’importants enseignement été tirés et notre coopération ne s’en trouvera que renforcée davantage dans la préparation des situations d’urgence.

De son côté, le commandant des armées de l’air US, général Jeffrey Harrigian a déclaré: “Cet exercice a été une nouvelle et excellente occasion pour les forces américaines de travailler avec leurs associées israéliennes afin d’améliorer les capacités de défense anti-aérienne. Cette année, nos exercices ont porté sur des points spécifiques, notamment comment déployer des forces américaines le plus rapidement possible et les intégrer au combat mené par Tsahal, également un soutien dans la défense contre les missiles balistiques, l’approvisionnement en matériel d’urgence et aide humanitaire. Comme d’habitude ce fut un défi mais les enseignements que nous en tirons pour les deux armées renforceront encore davantage nos relations bilatérales et nos capacités de travailler en intégration”.

Photo Illustration