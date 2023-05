En l’honneur de Yom Yeroushalayim plusieurs personnalités sont montées ce matin (jeudi) sur le Mont du Temple: Ies parlementaires du Likoud, Dan Illouz, Ariel Kalner et Amit Halévy mais aussi le ministre du Neguev et de la Galilée, Itshak Wasserlauf (Otsma Yehoudit).

Si ces visites sont condamnées à gauche par peur d’embraser le terrain en cette journée déjà particulière, les dents grincent aussi du côté de la coalition.

Ainsi le député Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) a envoyé une lettre au Premier ministre, Binyamin Netanyahou, pour qu’il use de son autorité pour interdire aux députés de la majorité de se rendre sur le Mont du Temple. En effet, pour les orthodoxes, il s’agit d’une profanation du sacré.

»Je me tourne vers vous pour vous demander d’empêcher la montée sur le Mont du Temple », écrit Gafni, »tant d’un point de vue politique que d’un point de vue sécuritaire et de la haine que cela entraine dans le monde arabe et au-delà, et surtout parce que cela ne renforce pas notre souveraineté, au contraire, cela constitue une profanation du lieu le plus saint du peuple juif ».

Rappelons que le Grand rabbinat d’Israël s’oppose aux pélerinages sur le Mont du Temple pour des raisons liées à la hala’ha. Néanmoins, plusieurs rabbins estiment que cette interdiction n’est pas justifiée et autorisent l’entrée sur le site, en observant certaines consignes préalables.

Celui qui n’a pas apprécié non plus la montée de députés sur le Mont du Temple est le député Likoud, David Bittan, qui ne se prive pas de critiquer le gouvernement sur beaucoup de sujets, ces derniers mois: »Je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose que plusieurs députés du Likoud montent sur le Mont du Temple. Ce n’est pas ce qu’il faut faire. Les gens sont devenus extrémistes ».

Le député francophone Dan Illouz lui a répondu: »Le Mont du Temple est lieu le plus saint pour le peuple juif. Ce n’est pas la première fois que je m’y rends et je suis toujours ému. L’idée selon laquelle, il y aurait des endroits où la présence juive serait un acte extrémiste est inacceptable et encore plus lorsqu’il s’agit du lieu le plus saint pour le peuple d’Israël. Pour moi qui suis venu de l’étranger pour vivre dans le pays des Juifs, animé par un sionisme profond, je ne peux pas accepter que l’on considère que la présence de Juifs dans certains endroits soit une provocation. C’est inadmissible. Je veux demander à Dieu, depuis ce lieu saint, qu’Il interveinne pour l’unité du peuple d’Israël, pour la prospérité de l’Etat d’Israël face aux nombreux défis qui se dressent devant lui ».

Sans surprise, le ministère jordanien des Affaires étrangères, a condamné la visite des députés et ministre israéliens sur le Mont du Temple en la qualifiant d »’attitude provocatrice, le tout sous protection de la police israélienne ».

Les Jordaniens ont également tenu à préciser dans la perspective de la marche des drapeaux qui doit débuter à 16h cet après-midi: »Nous mettons en garde contre la dégradation de la situation en raison de la marche provocatrice à Jérusalem. Israël ne possède aucune autorité sur les lieux saints de Jérusalem – le territoire de Jérusalem Est est une terre palestinienne occupée ».