Un dossier financier datant d’il y a 2 000 ans a été découvert sur la route de pèlerinage dans l’artère principale de la ville de David à Jérusalem pendant la période du Second Temple

L’inscription, découverte par l’Autorité des antiquités d’Israël, était probablement un reçu ou une instruction de paiement enregistré par une personne exerçant une activité commerciale à Jérusalem pendant la période du Second Temple. La petite tablette de pierre, gravée de lettres et de chiffres, a été découverte dans une zone considérée comme une zone commerciale animée.

Qui était « Shimon », dont le nom apparaît sur une inscription hébraïque vieille de 2 000 ans ? Lors de fouilles effectuées pour le compte de l’Autorité des Antiquités d’Israël dans la Cité de David, dans le Parc National des Murs de Jérusalem, et financées par la Fondation de la Cité de David, un petit fragment d’une tablette de pierre a été découvert, portant une inscription qui a été produite à des fins financières.

Les sept lignes partiellement préservées de l’inscription comprennent des noms hébreux fragmentaires avec des lettres et des chiffres écrits à côté d’eux. Par exemple, une ligne comprend la fin du nom « Shimon » suivie de la lettre hébraïque mem, et dans les autres lignes se trouvent des symboles représentant des nombres. Certains des nombres sont précédés de leur valeur économique, marquée de la lettre hébraïque mem, une abréviation de ma’ot (hébreu pour ‘argent’), ou de la lettre resh, une abréviation de reva’im (hébreu pour ‘quartiers’ ).

Dans un article récent publié dans la revue archéologique ‘Atiqot par Nahshon Szanton, directeur des fouilles au nom de l’Autorité des antiquités d’Israël, avec l’épigraphiste, le professeur Esther Eshel de l’Université Bar Ilan, il est précisé que quatre autres inscriptions hébraïques similaires ont été trouvées plus loin de Jérusalem et à Bet Shemesh et datant de la période romaine primitive. Ceci, cependant, est la première inscription révélée à ce jour dans les limites de la ville de Jérusalem à cette époque.

Selon les chercheurs, l’inscription a été gravée avec un outil pointu sur une dalle de craie (qirton). Apparemment, la dalle de pierre était à l’origine utilisée comme ossuaire (coffre funéraire), couramment utilisée à Jérusalem et en Judée au début de la période romaine.

Selon les chercheurs, « la vie quotidienne des habitants de Jérusalem qui résidaient ici il y a 2 000 ans s’exprime dans ce simple objet. À première vue, la liste des noms et des numéros peut ne pas sembler passionnante, mais penser que, tout comme aujourd’hui , les reçus étaient également utilisés dans le passé à des fins commerciales, et qu’un tel reçu nous soit parvenu est une trouvaille rare et gratifiante qui permet d’entrevoir la vie quotidienne dans la ville sainte de Jérusalem ».