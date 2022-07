Hier soir, à Lod, une femme arabe de 30 ans, mère de trois enfants et institutrice de profession, a été assassinée par balles en pleine rue, sous les yeux de ses enfants. Aucun suspect n’a été arrêté pour le moment, mais la police mène l’enquête. Mais tous les soupçons se tournent vers l’ex-mari de la victime.

Rabab Abou Siyam avait divorcé il y a deux mois et depuis elle se sentait menacé par son ex-mari. Elle avait demandé à sa soeur de prendre soin de ses enfants s’il la tuait. La police avait été tenue au courant de ces menaces et lui avait conseillé de ne pas venir à Lod et de la prévenir si elle s’y rendait. Rabab Abou Siyam se cachait dans le sud mais elle est revenue à Lod pour voir ses enfants qui lui manquaient. Les forces de l’ordre n’ont donc pas pu empêcher le drame.

Abou Siyam est la 7e femme arabe à être assassinée depuis le début de l’année. Pour l’heure, seuls deux des sept cas ont été résolus.

En tout, 61 arabes israéliens ont été tués depuis le début 2022, dans le cadre de violences à l’intérieur de la société arabe. La plupart ont été tués par balle.

La police affirme s’occuper du problème sérieusement et de placer l’élucidation de ces meurtres en tête de ses priorités. »La police enquête sur tout fait de violence et assassinat de manière approfondie sans lien avec l’identité du criminel ou de la victime. De nombreux moyens sont mis en oeuvre afin de faire jaillir la vérité et trainer les coupables devant la justice », a déclaré le porte-parole de la police.