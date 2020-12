Le ministre iranien des Affaires étrangères a adressée une demande à l’Arabie saoudite. Il faut bien se frotter les yeux à la lecture de cet appel qui ne manque pas d’aplomb. Muhamad Zarif demande à Riyad saoudite de réduire son budget militaire – qui est de 70 milliards de dollars – et de le mettre au même niveau de celui de l’Iran qui ne serait « que » de 10 milliards de dollars par an. Mais là n’est pas le plus cocasse : le ministre iranien demande à Riyad…de « cesser de répandre des armes au Moyen-Orient » !

Muhamad Zarif a également demandé à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis de reconsidérer leur intention de combattre l’Iran aux côtés d’Israël. Il s’est dit convaincu que ces pays accepterons de reprendre le dialogue avec Téhéran lorsqu’ils constaterons qu’ils auront perdu le soutien américain (sous une Administration démocrate).

