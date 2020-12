Le ministre de la Défense Benny Gantz a lancé un appel à l’Autorité Palestinienne afin qu’elle revienne à la table des négociations directes avec Israël. On ne sait pas si cet appel a été concerté avec le Premier ministre ou s’il s’agit d’une nouvelle initiative personnelle du président de Bleu-Blanc. Benny Gantz a lancé cet appel par le biais de la page Facebook en langue arabe de l’unité de coordination des activités du gouvernement dans les territoires.

Benny Gantz a remercié l’AP pour avoir repris la coordination sécuritaire avec Israël et a souligné qu’il serait de l’intérêt de l’AP de revenir à la table des négociations « afin de ne pas rester en arrière, parce que la situation régionale est en train de changer ».

Le ministre a également fait savoir qu’Israël aidera l’AP dans le domaine du Corona, notamment les tests et les vaccins. Il s’est également adressé à la population de Gaza et aux responsables du Hamas : il a évoqué de grands projets économiques dans la bande de Gaza, réalisés de concert avec des organisations internationales, mais à trois conditions : que cessent les attaques des organisations terroristes contre Israël, que cesse le réarmement du Hamas et que soient restitués les dépouilles des soldats et libérés les civils détenus. Il a averti le Hamas et la population de Gaza des conséquences de la poursuite des attaques anti-israéliennes.

