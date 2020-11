Tsahal a annoncé que le corps du caporal Saguy Ben-David z.l. a été retrouvé près du point de contrôle de Hizmeh, à la sortie nord de Jérusalem. Le jeune soldat avait été porté disparu depuis deux jours et des appels avaient été lancés à la population pour signaler toute information à son sujet. Après d’intenses recherches, l’armée et la police ont fait la macabre découverte et enquêtent maintenant pour comprendre les circonstances de la mort du soldat. Saguy Ben-David z.l. avait quitté mardi sa base à Anatot, située non loin de l’endroit où son corps a été retrouvé, et depuis il avait plus donné de nouvelles.

Photo porte-parole Tsahal