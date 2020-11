Joe Biden a annoncé jeudi sa première nomination si son élection est confirmée : Ron (Ronald) Klain sera le chef de cabinet de la Maison-Blanche, un poste-clé dans l’organigramme de la présidence. Ron Klain a déjà servi à deux reprises comme chef de cabinet de vice-présidents : Al-Gore de 1995 à 1999 et Joe Biden, de 2009 à 2011. Il a également été coordinateur de la lutte contre l’épidémie de l’Ebola aux Etats-Unis entre 2014 et 2015, et c’est l’une des raisons pour lesquelles Joe Biden dit avoir décidé de le nommer à ce poste en pleine crise du Corona.

Sur le plan de la future politique envers Israël, cette nomination n’est pas une très bonne nouvelle car Ron Klain a des positions très « démocrates » concernant le conflit israélo-palestinien : pour un Etat ‘palestinien’ et contre la construction juive en Judée-Samarie. Il est proche des milieux juifs libéraux américains qui sont naturellement proches de la gauche américaine.

On se souvient de certains proches conseillers juifs de Barack Obama comme Rahm Emmanuel ou David Axelrod qui n’ont pas laissé un bon souvenir en Israël.

Cette nomination ainsi que les propos répétés mercredi par Kamala Harris sur les nombreux gestes qui seront faits en direction de l’Autorité Palestinienne, ne présagent rien de bon pour les années à venir et trancheront « quelque peu » avec les quatre années de vaches grasses vécues sous l’Administration Trump.

