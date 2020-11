Tensions inter-orthodoxes ? Le ministre de la Construction et du Logement Itzhak Cohen a présenté sa démission. Dans sa lettre, la raison officielle qu’il présente est la volonté de se concentrer sur son autre fonction, celle de vice-ministre des Finances, à l’aune de la situation économique actuelle. Mais une autre raison circule « dans les couloirs » : des divergences de plus en plus fortes apparues entre lui et le vice-ministre de la Construction et du Logement Yaakov Litzman, qui détient en réalité les rênes du ministère depuis qu’il avait démissionné pour protester contre l’imposition du confinement lors des fêtes de tichri. Yaakov Litzman avait ensuite accepté de revenir au ministère de la Construction et du Logement mais comme vice-ministre et non comme ministre ! C’est Itzhak Cohen qui avait été nommé mais en laissant le réel pouvoir à Yaakov Litzman qui avait obtenu que ses proches collaborateurs restent en place.

La question est maintenant de savoir si Yaakov Litzman va reprendre la direction du ministère, car après sa démission au mois de septembre il avait assuré : « Il va falloir vous déshabituer à voir mon nom à côté du titre de ‘ministre' »…

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90