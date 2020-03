Déclaration floue d’Avigdor Lieberman

Ceux qui s’attendaient à une annonce spectaculaire de la part du président d’Israël Beitenou en seront pour leurs frais.

Dans une déclaration à la presse, Avigdor Lieberman est resté sur la même ligne d’attaque contre le Premier ministre: « Alors que le pays est en situation d’urgence, et au lieu de clamer les choses et réparer les déchirures, Binyamin Netanyahou continue à jeter de l’huile sur le feu avec une gigantesque machine d’incitation, de haine et de mensonges » (sic). Il a également accusé Netanyahou d’avoir « travaillé avec Arafat et les partis arabes plus que tout autre dirigeant israélien »!! Concernant la Liste arabe unifiée, Lieberman a dit que « la position de son parti sur la question d’un gouvernement qui reposerait sur la Liste arabe n’a pas changé » rajoutant dans la foulée: « Mais nous ne sommes pas pour autant obligés de fournir des tranquillisants ou des informations à Binyamin Netanyahou »!!!

Concernant la suite, il a été une fois de plus dans le vague: « Nous pendrons nos décisions en fonction des intérêts nationaux et des promesses faites à nos électeurs ».

Photo Hadas Parush / Flash 90