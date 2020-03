Le Premier ministre a donné une conférence de presse pour évoquer les aspects économiques de la situation due à la pandémie du Coronavirus. Il était entouré des ministres des Finances et de l’Economie respectivement Moshé Cahlon ainsi que , Elie Cohen et Yaakov Litzman ainsi que du Gouverneur de la banque d’Israël Prof. Amir Yaron et du directeur-général du ministère des Finances Shaï Baabad.

Il a commencé par souligner que l’économie israélienne entame cette crise à un niveau très élevé – croissance forte, chômage très bas et système monétaire solide – ce qui permettra de limiter les dégâts inéluctables dus à la propagation de la pandémie. « Il y aura des conséquences économiques à cette crise mais Israël saura s’en sortir sans trop de dégâts » a été la substance des propos de chacun des cinq intervenants.

Pour permettre à l’économie israélienne de continuer à fonctionner, Binyamin Netanyahou a annoncé un supplément de six milliards aux quatre milliards déjà prévus, ce qui fait une première enveloppe de 10 milliards de shekels dans le cadre de prêts et aides pour les secteurs qui sont les plus touchés. A cet effet, un site Internet facile à utiliser a été créé pour les demandes de toute entreprise qui aurait besoin de liquidités. Les prêts seront soumis à un taux d’intérêt abaissé. Le Premier ministre a précisé qu’il ne s’agit que d’une première aide et que d’autres mesures seront annoncées en fonction des besoins.

Dans cette enveloppe, un milliard sera alloué au système de santé, pour sauver des vies et limiter au maximum l’extension de la maladie, avec également un agrandissement du nombre de lits dans les hôpitaux ainsi que des stocks de médicaments disponibles.

Huit milliards seront alloués à un fonds d’aide aux secteurs de l’économie les plus touchés par cette crise, notamment celui du tourisme. Binyamin Netanyahou a précisé que les compagnies aériennes bénéficieront d’une aide spéciale et prioritaire qui n’est pas comprise dans cette enveloppe de 10 milliards.

Enfin un autre milliard de shekels sera affecté aux « besoins spéciaux » c’est à dire à tous les services et organismes qui oeuvrent au quotidien pour limiter l’extension de la maladie, par exemple la police, les pompiers, les services pénitentiaires etc.

Concernant les circuits de distribution, tant le Premier ministre que les autres intervenants ont insisté sur le fait que les stocks de nourriture sont pleins et qu’il n’y a aucun lieu de céder à la panique. Binyamin Netanyahou a également annoncé des mesures d’allègements pour les importateurs.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90