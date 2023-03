Arié Levin, professeur de linguistique et père du ministre de la Justice, Yariv Levin, est décédé aujourd’hui.

La nouvelle est tombée pendant la réunion de la commission des Lois sur la préparation des deuxième et troisième lectures de la première partie de la réforme judiciaire. Le président de la commission, le député Simha Rotman en a fait l’annonce aux participants: »Je tiens à exprimer au nom de la commission, toutes nos condoléances au ministre de la Justice, Yariv Levin. Le Pr Arié Levin était lauréat du Prix d’Israël, un linguiste et a rempli de nombreuses fonctions dans sa vie ».

Le député Guilad Kariv (Avoda) a tenu à dire quelques mots aussi: »Je partage les condoléances. Il a beaucoup contribué à la sécurité d’Israël. Les anciens de l’unité des Renseignements le savent ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a également adressé ses condoléances à Yariv Levin: »Je présente mes condoléances, en mon nom et au nom de tout le gouvernement au vice Premier ministre et ministre de la Justice, Yariv Levin, pour le décès de son père, le Pr Arié Levin, z’l, quelques mois seulement après le décès de sa mère. Le Professeur Levin était lauréat du Prix d’Israël, spécialiste de linguistique, un grand chercheur de la langue hébraïque. Je sais à quel point Yariv était proche de son père, je lui envoie ainsi qu’à sa famille, mes plus sincères condoléances ».

Toute la classe politique a ainsi envoyé des messages de condoléances au ministre de la Justice.

Les organisateurs des manifestations qui se tiennent devant le domicile de Yariv Levin, à Modiin, ont annoncé que leurs rassemblements auraient lieu dans un autre endroit pendant toute la durée de la shiva (la semaine de deuil).

Les débats autour de la réforme et le processus législatif qui doit progresser cette semaine suivront leur cours.