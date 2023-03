Article de Miri Maman publié dans Actualité Juive numéro 1676

Avec son fond blanc et ses deux lignes bleues qui encadrent une étoile de David, le drapeau d’Israël est reconnaissable entre mille. Il aurait pu être très différent…

Le drapeau d’Israël est composé d’une étoile de David bleue, qui symbolise le royaume de David, et de deux bandes du même bleu (tkhelet, en hébreu) qui sont un rappel de la couleur sur les tsitsit du Talit, le châle de prière.

Ce n’était pas le choix de Benyamin Zeev Herzl, plus connu sous le nom de Theodor Herzl, qui avait proposé un

drapeau à fond blanc parsemé de sept étoiles dorées, symbolisant les sept heures de travail journalières. D’autres préféraient une étoile jaune au centre de la bannière, en souvenir des victimes de la Shoah, et un « Lion de Juda », comme l’emblème de la Ville de Jérusalem. Finalement, c’est le drapeau tel qu’on le connaît aujourd’hui qui a été choisi, en raison de sa popularité et de son histoire.

En 1864, après une visite à Jérusalem, l’écrivain autrichien Ludwig Frankl a évoqué dans un poème intitulé

« Couleur de la terre de Juda » l’idée que les couleurs nationales juives étaient le bleu et blanc, ce qui a amorcé l’idée d’un modèle de drapeau.

En 1885, les habitants de la jeune localité juive de Rishon LeZion auraient été les premiers à brandir ce drapeau dans les rues pour célébrer le troisième anniversaire du Yichouv. À la fin des années 1880, le drapeau bleu et blanc devient l’emblème officiel de la première Alyah en Palestine ottomane ; et en 1887, il est officiellement adopté comme le drapeau du mouvement sioniste.

Pendant la Première Guerre mondiale, les symboles de ce drapeau apparaissent sur les épaules des uniformes de la Brigade juive, intégrée aux forces britanniques. À plusieurs occasions, malgré l’opposition parfois vive des Britanniques, les membres de la Brigade juive font flotter le drapeau sioniste au côté du drapeau britannique.

Dès 1920, le drapeau est régulièrement présent aux fenêtres des habitations des localités juives. Il devient le drapeau officiel de l’État d’Israël le 28 octobre 1948, soit plus de cinq mois après la création du pays. La décision est définitivement entérinée après les rencontres de Moshé Sharett, alors ministre des Affaires étrangères, avec

les communautés juives sionistes du monde et en particulier celle des États-Unis, afin d’obtenir leur accord pour utiliser le drapeau du mouvement sioniste mondial. Depuis, il représente l’indépendance de l’État d’Israël et du peuple juif.

Miri Maman

