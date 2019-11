L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a vivement critiqué les propos tenus par le candidat démocrate américain Bernie Sanders lors de la convention du lobby de gauche J-Street. Ce dernier avait appelé à conditionner l’aide américaine à Israël à un changement de politique de l’Etat hébreu vis-à-vis de Gaza et demandé qu’une partie de cette aide soit reversée aux « habitants de Gaza ».

Lors d’une soirée organisée par la puissante Zionist Organisation of America (ZOA) Dany Danon a déclaré: « Les propos tenus par Bernie Sanders menacent la sécurité d’Israël et des Etats-Unis. Peut-être ce monsieur n’a-t-il pas entendu qu’Israël s’est totalement retiré de la bande de Gaza depuis 2005. Peut-être n’a-t-il pas eu l’occasion de se rendre au terminal de Kerem Shalom où passent quotidiennement des centaines de camions transportant de l’aide humanitaire, et peut-être aussi n’a-t-il jamais entendu parler des tunnels terroristes souterrains ».

L’ambassadeur a averti qu’une baisse de l’aide américaine à Israël ne ferait que renforcer le Hamas: « Bernie Sanders souhaite retirer de l’argent à Israël pour le donner au Hamas qui a jubilé après les attentats du 11 septembre ».

« Je vous assure, les amis, que nous ne laisserons jamais faire cela et que nous combattrons ces voix extrémistes » a conclu Dany Danon.

