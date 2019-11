Malgré le black-out des médias imposé par le régime et l’interruption totale d’Internet dans le pays, pour juguler le mouvement populaire, des images parviennent à sortir d’Iran et montrent l’ampleur de la révolte populaire qui s’étend dans le pays , ainsi que la violence de la répression. Plus de cinquante villes sont maintenant le théâtre de violentes manifestations réprimées dans le sang par la police du régime. Le bilan officiel est d’un policier mort (!) mais des sources concordantes parlent déjà de plusieurs dizaines de manifestants tués et des centaines de blessés. Les manifestants bloquent des carrefours pour bloquer le pays, incendient banques et stations-service et affrontent la police.

Il est intéressant de noter que de plus en plus de manifestant osent maintenant dénoncer le régime lui-même et ses hauts dirigeants et plus uniquement les dernière mesures économiques drastiques annoncées. Dans de nombreuses villes des effigies du président Hassan Rohani et de l’ayatollah Khamenei ont été incendiées. Et parmi les slogans, on a entendu des voix qui disaient: « Au diable la Palestine, le Liban et Gaza! », référence aux milliards de dollars consacrés par le régime des mollahs aux organisations terroristes dans sa guerre contre Israël, au détriment du bien-être de la population qui vit de plus en plus mal. A titre d’exemple, le Hezbollah libanais reçoit 700 millions de dollars par an de son suzerain iranien.

L’ayatollah Khamenei a dénoncé ces manifestation et a accusé des « puissances étrangères » d’être à l’origine de ce mouvement de protestation et de l’attiser. Il a demandé aux forces de l’ordre et aux Basij, qui lui sont directement inféodés, de réprimer les manifestations avec fermeté.

Le président américain Donald Trump ainsi que le secrétaire d’Etat Mike Pompeo ont dénoncé les violences policières. Ce dernier a déclaré que les Etats-Unis soutiennent les protestataires.

