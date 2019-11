Depuis les dernière élections, Ayelet Shaked reste persuadée qu’il est possible de former un gouvernement de droite incluant Avigdor Lieberman. Sur Aroutz 7, l’ancienne ministre de la Justice a avoué agir avec persévérance en coulisses afin de rapprocher les vues entre les partis orthodoxes et Israël Beiteinou dont les vues sont apparement incompatibles dans le domaine des relations Etat-religion et la conscription des étudiants en yeshivot. Ayelet Shaked a révélé avoir élaboré une feuille de route très précise proposant un compromis réaliste qu’elle a transmis aux dirigeants des deux partis. Elle a toutefois refusé d’en fournir des éléments estimant qu’une médiatisation nuirait à la réussite de cette tentative. La présidente de la Nouvelle Droite s’est également félicitée du changement de ton au Likoud qui évite ces derniers jours d’attaquer Avigdor Lieberman.

Contrairement à d’autres personnalités politiques, elle considère également qu’un gouvernement de droite serait plus stable et efficace qu’un gouvernement d’union, qui sous des apparences positives serait toutefois très difficile à gérer et risquerait d’être immobile.

L’ancienne ministre estime que les partis orthodoxes finiront par assouplir leurs positions car ils savent selon elle que de nouvelles élections risqueraient d’être mauvaise pour la droite et pour eux et qu’un gouvernement étroit de gauche soutenu par les partis arabes serait une catastrophe.

« Il ne s’agit plus désormais que de la bonne volonté des responsables », a-t-elle conclu.

