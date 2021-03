Le Dr. Ronnie Jackson, représentant républicain du Texas mais qui fut médecin de trois présidents américains – dont Barack Obama – lance un cri d’alarme quant à la santé du président Joe Biden. Après la première conférence de presse donnée par Joe Biden, après plus de deux mois en fonction, le médecin a publié un post inquiétant : « J’ai servi comme médecin de la Maison-Blanche sous trois présidents. J’ai pu voir qu’il faut des forces physiques autant que mentales pour accomplir cette mission, et je peux vous dire que la manière dont Joe Biden est caché du public constitue un drapeau rouge majeur. Quelque chose ne fonctionne pas ! »

Le Dr. Jackson est également convaincu que les questions et réponses lors de cette conférence de presse étaient préparées d’avance afin que le président américain ne soit pas surpris et décontenancé : « Si le président américain n’est pas capable par lui-même de répondre aux questions des journalistes, comme imaginer qu’il puisse parler aux dirigeants étrangers! Il faut mettre la politique de côté et chaque Américain soucieux de savoir si son président est apte à exercer sa fonction devrait être inquiet ! »

Lors de sa conférence de presse, Joe Biden a une nouvelle fois fourché en rappelant qu’il était entré au Sénat…il y a 150 ans ! Entre ses bourdes répétitives et ses trébuchements en montant dans son avion, il y a de sérieux doutes sur les capacités de Joe Biden à remplir sa fonction de président de la première puissance mondiale.

Certaines capitales observent ce phénomène avec « intérêt »…

Photo Facebook