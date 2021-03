Nouvel épisode dans la série « enfantillages » : Benny Gantz a usé de son pouvoir de « Premier ministre alternatif » pour annuler l’important conseil des ministres qui devait se tenir lundi, comme mesure de rétorsion contre le refus du Likoud de le nommer comme ministre de la Justice. Or, ce conseil des ministres devait prendre une décision importante concernant de futures achats de vaccins.

C’est d’abord le Likoud qui a réagi de manière vigoureuse : « Il s’agit d’un scandale sans nom ! A cause de nominations et de jobs, Gantz empêche la signature de contrats pour l’achat de millions de doses de vaccins nécessaires aux citoyens d’Israël en vue de la prochaine opération de vaccination. Si le gouvernement n’entérine pas immédiatement ces contrats négociés par le Premier ministre Netanyahou, les compagnies pharmaceutiques risquent de vendre ces vaccins à d’autres pays. Benny Gantz agit de manière totalement irresponsable et met en danger la santé des citoyens du pays. C’est ‘Gantz avant tout' »!

Mais en plus du Likoud, le directeur-général du ministère de la Santé, Prof. ‘Hezi Lévy a également critiqué l’attitude de Benny Gantz : « La signification de cette annulation est principalement un retard dans la signature avec les compagnies qui sont courtisées par de nombreux pays. Je crains que nous ne rations le train. Je suis très inquiet du report du conseil des ministres et du fait que ce dossier n’avance pas. »

Photo Tomer Neuberg / Flash 90