La compagnie israélienne Bonus BioGroup Ltd, basée à Haïfa va officialiser la réussite de tests para-cliniques effectués avec un nouveau médicament contre le Corona. Il s’agit d’un produit qui soigne les détresses respiratoires graves, qui sont la cause principale de décès chez les personnes atteintes du virus. Bonus BioGroup Ltd a effectué des tests concluants sur des animaux dont les poumons atteints par l’inoculation du virus se sont entièrement rétablis. Le développement de ce médicament a été homologué par le ministère de la Santé qui doit maintenant donner son aval pour des tests cliniques sur des malades humains.

