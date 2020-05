Le secrétaire d’Etat américain est arrivé en Israël pour une visite de travail de six heures. Il sera reçu par le Premier ministre BInyamin Netanyahou, puis rencontrera le chef de Bleu-Blanc Benny Gantz et Gaby Ashkenazy (futur ministre des Affaires étrangères!), puis séparément le directeur du Mossad Yossi Cohen. Ce dernier assistera aussi à une partie de l’entretien entre Mike Pompeo et Binyamin Netanyahou.

Le State Department a indiqué que l’ordre du jour des entretiens sera la lutte contre le Corona, le rôle nocif de l’Iran dans la région et la question de la souveraineté. Le communiqué dit notamment: « L’engagement des Etats-Unis envers Israël n’a jamais été aussi fort que sous la direction du président Donald Trump. Les Etats-Unis et Israël se mesureront ensemble face aux menaces sécuritaires et pour le succès de nos deux peuples. En ces temps, nous nous rangeons aux côtés de nos amis, et nos amis se tiennent à nos côtés ».

Lors de leur déclaration à la presse avant leur entretien en tête-à-tête, le Premier ministre israélien a souhaité la bienvenue au secrétaire d’Etat US et à sa délégation. Il a remercié le secrétaire d’Etat et toute l’Administration Trump pour les mesures prises contre le régime iranien avec le retrait de l’Accord de Vienne, les sanctions ainsi que les « actes contre des hauts responsables iraniens », faisant référence à l’élimination du général Qassem Suleimani. « Il y a de nombreux défis à venir mais je pense que nous les surmonterons grâce à l’alliance inébranlable entre les Etats-Unis et Israël ainsi que les valeurs et les intérêts que nous partageons », a-t-il souligné. A propos du Plan Trump, Binyamin Netanyahou a dit: « La formation d’un gouvernement d’union nationale sera une bonne opportunité pour faire avancer la paix et la sécurité sur la base des ententes sur lesquelles le président Trump et moi-même sommes tombés d’accord lors de ma dernière visite à Washington au mois de janvier ». Enfin, le Premier ministre a rappelé que jeudi marquera à la fois la date civile de la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël avec la reconnaissance de cet Etat par le président américain Harry Truman, et le deuxième anniversaire de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par le président Donald Trump. Il a conclu ainsi: « Votre visite en cette période difficile est la preuve des liens indéfectibles qui lient nos deux pays et nos deux peuples ».

Mike Pompeo a commencé son intervention en adressant ses condoléances à la famille du sergent-chef Amit Ben-Yigal hy »d, assassiné mardi par un terroriste et a rajouté: « Ce tragique incident montre l’importance du droit d’Israël à sa légitime défense, et les Etats-Unis se rangeront toujours du côté d’Israël ». Il a exprimé la joie et l’émotion qu’il ressent à chaque fois qu’il vient à Jérusalem, et particulièrement comme croyant, de ressentir la marque de l’Histoire sur cette ville. Il a ensuite salué la coopération entre les Etats-Unis et Israël dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Faisant allusion à la Chine mais sans la nommer, Mike Pompeo a dit: « Au moins vous, vous partagez les informations, ce qui n’est pas le cas de tout le monde! »

Sur le Plan Trump, Mike Pompeo s’est contenté de dire « qu’il y a encore beaucoup de travail pour sa mise en oeuvre et pour transformer la vision en réalité ». Concernant l’Iran, le secrétaire d’Etat a noté avec satisfaction l’affaiblissement du pouvoir de nuisance iranien, notamment grâce aux sanctions américaines. Il a accusé le régime des ayatollahs de détourner ses ressources au profit de sa politique hégémonique et au soutien au terrorisme au lieu de les consacrer à la santé de sa population.

Les Etats-Unis avertissent l’Autorité Palestinienne

Avant la visite de Mike Pompeo en Israël, un haut responsable du State Department a lancé un avertissement à l’Autorité Palestinienne: « Si vous ne venez pas vous asseoir à la table des négociations, il y aura des conséquences négatives et il sera plus facile pour nous d’accepter les décisions israéliennes concernant la souveraineté ».

Photo Hadas Parush / Flash 90