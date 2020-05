Le directeur-général du ministère de la Santé, Moshé Bar Simantov, a adressé au Premier ministre sa lettre de démission. Depuis le début de la crise du Corona, il a été en première ligne tant dans les prises de décision que lors des journaux télévisés pour avertir des risques et expliquer en détail les consignes données à la population. Il a expliqué sa décision par le retour progressif de la vie normale tant sur le plan de la santé que sur le plan de l’économie, grâce aux décisions qui ont été prises. Il a estimé que le gouvernement avait atteint les objectifs qu’il s’était fixés. Il a rappelé ses 20 ans dans le service public et 5 ans comme directeur-général du ministère de la Santé. Il a remercié toutes celles et ceux avec qui il a travaillé, tant dans l’échelon politique que technique et également la société israélienne « qui a fait preuve d’une remarquable capacité résilience ».

Moshé Bar Simantov n’a pas indiqué quel sera son avenir professionnel, mais dès après l’annonce de sa décision, un membre du Likoud a déclaré qu’il pourrait devenir directeur de cabinet du Premier ministre.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90