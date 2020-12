La compagnie israélienne Enlivex Therapeutics Ltd, spécialisée en immunothérapie, a achevé avec succès la Phase II des essais cliniques d’un médicament destiné aux malades graves du Covid19. Sept patients gravement atteints ayant reçu le traitement appelé AllocetraTM ont tous guéri en l’espace de cinq jours et ont pu quitter l’hôpital. Des essais précédents réalisés sur cinq patients avait lui-aussi été couronné à 100%. Le processus va se poursuivre sur un échantillon plus large mais les premiers résultats sont très encourageants.

Ces essais ont été menés par le Prof. Vernon van Heerden, directeur de l’unité de médecine d’urgence à l’hôpital Hadassa de Jérusalem.

